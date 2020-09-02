Soma'ya galericiler sitesi kuruluyor

Manisa'nın Soma ilçesinde, 1 Eylül 2020 tarihinden sonra yürürlüğe giren "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmeliğin imar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması" maddesi gereği toplantı düzenlendi. Toplantıda Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, galericiler sitesi ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı ve galerici esnafını bilgilendirdi. Başkan Tulup, galericiler sitesi kurulabilmesi için çalışmalara 2019 yılında başlandığını fakat Covid-19 nedeniyle meclis kararını alamadıklarını ve gecikme yaşandığını belirtti. Belirlenen yerin ELİ'ye ait olduğunu belirten Tulup, 28 bin metrekare arsayı belediyeye ait bir arsayla takas yoluyla alımı için meclis kararı aldıklarını ve imar plan tadilatlarının yapıldığını, bir taraftan da proje çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Tulup, tüm bu süreçleri Soma Ticaret Sanayi Odası ve galericiler esnafı ile birlikte yürüttüklerini vurguladı.

Başkan Tulup, "1 Eylül 2020'den sonra galerici esnafımızın ticaretinde her hangi bir sıkıntı yaşamamaları için Manisa Valimiz Yasar Karadeniz'in Soma ziyaretleri esnasında kendilerini bilgilendirdik ve desteklerini talep ettik. Yönetmeliğin yürütülmesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Manisa Ticaret İl Müdürlüğünde olduğundan, bağlı bulunduğu Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak'ı ziyaret ederek sorunumuzu ve yaptığımız çalışmaları anlattık ve kendilerinden galericiler sitesinin yapımının tamamlanmasına kadar esnafımızın faaliyetlerini sürdürebilmeleri hususunda olurlarını talep ettik" dedi.

Başkan Ali Tulup, ayrıca AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü yetkilileri ile görüşmeler yaptığını ve yetkililerin galerici esnafını mağdur etmeyeceklerini söyledi.

Soma Belediye Meclis Toplantı Salonundaki toplantıya, Belediye Başkanı Ali Tulup, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Cem Doğan, belediye başkan yardımcıları ve ilgili müdürlük çalışanları katıldı.