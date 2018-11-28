Soma'ya hayat veren içme suyu hizmeti

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma ilçesinde yürüttüğü içme suyu deposu tadilatları kapsamında 3 milyon 100 bin TL'lik bir yatırıma hayat verdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde hanelere daha sağlıklı içme suyu temin etmek için bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tamamlanan ilk etap içerisinde 31 içme suyu deposu, 19 terfi, 8 biriktirme ve 2 adet arıtma binası yenilendi. Tadilat çalışmalarına 1 milyon 100 bin TL'lik bir yatırım yapılarak hanelere daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaşması sağlandı. Ayrıca, ilçe merkezinde yer alan Hamidiye Mahallesi'nde 5 kilometrelik terfi hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. 3 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen proje kapsamında mahallede bulunan içme suyu deposunun da bakım onarımı yapıldı.

İlk etap çalışmalarını noktalamasının ardından yeni bir projeye hız kesmeden başlayan MASKİ, ikinci etap kapsamında ilçede 32 adet içme suyu deposu ile 11 adet terfi binasında tadilat işlerini yürütüyor. 2 milyon TL gibi bir yatırım bedeli ile hayat verilen çalışma ile yine vatandaşın yüzü gülecek. Manisa Genel Müdürlüğü ayrıca, Soma ilçe merkezine sıfırdan bir içme suyu deposu da kazandırıyor. 6 buçuk milyon TL yatırım bedeli ile inşa edilemeye başlayan 7 bin 500 tonluk depoda çalışmalar hızla ilerliyor. Çalışma tamamlandığında ilçe merkezi de modern, daha sağlıklı ve uzun yıllar kullanılacak bir içme suyu deposuna kavuşacak.