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Soma'ya yapılacak yatırımlar konuşuldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün makamında, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’u ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün makamında, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'u ağırladı.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ziyaretleri kabul etmeye devam ediyor. Başkan Ergün'ü makamında AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ve Soma Muhtarlık İşleri Sorumlusu Can Doğan Cansever de hazır bulundu. İl Başkanı Mersinli ve ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu ziyarette Soma ilçesine yapılacak olan yatırımlar ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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