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Soma'ya yapılacak yatırımları görüştüler

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü, makamında AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü, makamında AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ziyaret etti. Ziyarette Soma'ya yapılacak yatırımlar görüşüldü.


AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ile Soma Belediye Başkan Yardımcısı Sabır Tuna da yer aldı. Manisa'ya ve Soma'ya yapılacak yatırımların konuşulduğu ziyarette karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunuldu.

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