Son Başbakan Binali Yıldırım'a Ahıska Türklerinden teşekkür

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım, Manisa'nın Kırkağaç ilçesine sürpriz bir ziyaret düzenledi. Ziyarette Kırkağaç'ta yaşayan Ahıska Türkleri, Yıldırım'a Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri adına teşekkür etti.

Galericiler Sitesinde esnafla sohbet eden Yıldırım'a meşhur Kırkağaç kavunu ikram edildi.

Ayrıca Kırkağaç'ta yaşayan Ahıska Türkleri, Yıldırım'a Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri adına teşekkür etti. Yıldırım ise her zaman Ahıska Türklerinin yanında olduklarını söyledi.

Yıldırım'ı Kırkağaç ziyaretine AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, İlçe Kütüphane Müdürü Mehmet Doruklu ile vatandaşlar karşıladı.