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Son lokomotif istasyon meydan?na

Manisa’n?n Soma il?esinde y?llard?r at?l durumdaki buharl? lokomotiflerden sonuncusu ?stasyon Meydan?’ndaki yerini ald?.

Manisa'n?n Soma il?esinde y?llard?r at?l durumdaki buharl? lokomotiflerden sonuncusu ?stasyon Meydan?'ndaki yerini ald?.


Soma Belediye Ba?kan? Ali Tulup'un giri?imleriyle Soma Gar sahas?nda z?mpara, boya ve tamir i?leri ba?lat?lan buharl? lokomotif, TCDD ?zmir B?lge M?d?rl??? ve Soma Belediyesi Fen ??leri M?d?rl??? i?birli?iyle Soma'da ?stasyon Meydan?'na yerle?tirildi.


Daha ?ok Ayd?n - ?zmir - Afyon hatt?nda kullan?ld??? bildirilen lokomotifin 1943 Alman Kriegslok marka ve DRG 52 model oldu?u, toplam uzunlu?u ise 22 metre 80 cm, a??rl???n?n 146 ton oldu?u kaydedildi.


Meydana ayr? bir g?zellik katan lokomotif vatanda?lar?nda ilgisini ?ekti.

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