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Sonbaharda sararan üzüm bağlarında ısırgan otu bereketi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarının sararan yaprakları ve bağların dibinde yeşeren ısırgan otları adeta renk cümbüşü oluştururken kadınlar ısırgan otlarını toplamaya başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarının sararan yaprakları ve bağların dibinde yeşeren ısırgan otları adeta renk cümbüşü oluştururken kadınlar ısırgan otlarını toplamaya başladı. Bir yandan saç pide yapan kadınlar bir yandan da pazarlarda ısırgan otlarını satarak gelir elde ediyorlar.


Sararan üzüm bağlarının dibinde yeşeren ısırgan otları Manisa'nın Sarıgöl Ovasında görsel şölen sunarken, kadınlar yeni yeşermeye başlayan ısırgan otunu toplamaya başladı. Kasım ayının son zamanlarına gelinmesi ile birlikte halen üzüm bağlarında sararan yapraklarla birlikte sarı renkli üzüm salkımları dalında kesimi beklerken, dalından taze üzüm toplamının keyfini yaşayan Sarıgöllü kadınlar bir yandan da bağların arasındaki ısırgan otlarını toplamaya başladı.



Pide yapıyorlar


Sarıgöllü kadınlar üzüm bağları arasından topladıkları şifalı ısırgan otlarından, evlerinde sac pidesi yaparken, kimileri de ısırgan otu, soğan, kesik peynir, maydanoz, zeytinyağı ilave edilerek yaptıkları karışımı çarşıda fırında pide yaptırıyor. Kimileri de ısırgan otu ve ıspanak karışımına yumurtaya kırarak yemek yapıyorlar. Pazarlarda da demet demet satılmaya başlayan ısırgan otları kadınlara da ek gelir kaynağı oldu.

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