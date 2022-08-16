Sondajdan çıkan suyu Başkan Ergün'e ikram ettiler

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar'ın Çamönü Mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açtı. Mahalle Muhtarı Yusuf Künel de Büyükşehir Belediye Meclisi öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret ederek hayata geçirilen çalışma için teşekkür etti. Muhtar Künel, sondajdan çıkan sudan Başkan Ergün'e ikram etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü sondaj hamlesine devam ediyor. Akhisar'ın Çamönü Mahallesinde de yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Açılan sondajda saniyede 12 litre verime sahip suya ulaşıldı. Mahalle Muhtarı Yusuf Künel ve azaları Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Doğan Ensivri ve Cemal Gürmen ile birlikte Meclis Toplantısı öncesinde Başkan Ergün'ü ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Künel, açılan sondaj dolayısıyla çok mutlu olduklarını ifade ederek, hizmetleri nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür etti. Künel, “Cengiz Başkanımız için ne söylesek yetersiz kalıyor. Mahallemiz Cengiz Başkanımız sayesinde yeterli suya kavuştu. Allah razı olsun” dedi.

“Vatandaşımızın yüzündeki tebessüm bizim için en büyük mutluluk”

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Akhisar ilçemiz Çamönü Mahalle Muhtarımız Yusuf Künel ve azaları meclis toplantımız öncesinde mahallelerinde açılan yeni sondaj dolayısıyla teşekkür ettiler. Sondajdan çıkan suyu yanlarında getiren Muhtarımız Yusuf Künel şahsıma ikramda bulundu. Vatandaşımızın yüzündeki tebessüm bizim için en büyük mutluluk. Çamönü Mahallemize yaptığımız hizmetin hayırlı olmasını diliyorum.”