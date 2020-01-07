Spil Dağı Milli Parkı karla kaplandı

Karla kaplanan Spil Dağı Milli Parkı eşsiz güzelliğiyle doğaseverleri adeta büyüledi.

Manisa'nın eteklerine kurulduğu 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkında etkili olan kar yağışı eşsiz güzellikteki dağı beyaza bürüdü. Atalanı mevki'inde yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığı ulaşımı da zorlaştırdı. Spil Dağı Milli Parkına İzmir yönünden daha rahat ulaşım sağlanırken, Manisa yönünde yol açma ve küreme çalışmaları ekiplerin aralıksız çalışması ile devam ediyor. Kar keyfi yaşamak için zirveye çıkan bazı vatandaşlar plastikler veya çuvalları kızak yaparak çocukluklarına dönerken ortaya renkli görüntüler çıktı. Kara saplanan bazı araçlar ise diğer araçların yardımıyla saplandıkları alanlardan çıkarıldı. Geçtiğimiz aylarda Spil Dağı Milli Parkı'nın 1430 metresindeki bölgede oluşan 10 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğindeki obruk ise drone ile havadan görüntülendi. Çevresi karla kaplanan obruk beyazlar içindeki dağda kara bir delik gibi görüntülendi.