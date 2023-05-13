Spil Dağı Milli Parkı lalelerle kaplandı

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli sarı ve kırmızı lalelerle kaplandı. Senede bir kez açan ve koparmanın 244 bin 315 TL cezası olduğu endemik Manisa laleleri Spil'in güzelliğine güzellik kattı. Sarı ve kırmızı renkli laleleri ilk kez gören ziyaretçiler ise büyülü manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Kendine has yaban hayatı ve endemik bitki örtüsü ile ziyaretçilerini ağırlayan Spil Dağı Milli Parkı senede bir kez açan lalelerle daha da renklendi. Nisan ayının sonlarına doğru ortaya çıkan ve senede sadece bir kez açan Manisa Laleleri son günlerini yaşarken ziyaretçiler tanıklık ettikleri güzellikleri fotoğraflayabilmek için birbirleriyle yarıştı. Lalelere zarar vermenin bu yıl 244 bin 315 TL cezası olduğu öğrenilirken, lalelerin en fazla bir hafta daha görülebileceği öğrenildi.

İlk kez gördüler hayranlıklarını gizleyemediler

Manisalı olmasına rağmen ilk kez Manisa lalelerini yerinde gördüğünü anlatan Berrin Akdoğan, “Manisalıyım. İlk kez Manisa lalelerini buraya gelerek gördüm. Senede bir kez böyle bir şansa nail oluyoruz. Hava çok sisli olmasına rağmen bu fırsatı kaçırmamak için buraya geldim. Hepsi birer uğur böceği gibi duruyor yeşillerin içinde. Herkese buraya gelip görmesini tavsiye ederim. Çok güzel bir yer.” dedi.

Şimdiye kadar Manisa lalelerini görmeye gelmediği için çok pişman olduğunu belirten Figen Çakmak ise, “Spil'deyim, ruhumun şifa bulduğu bir yerdeyim. Herkesin şifa bulmak için mutlaka buraya gelmesi gerekir. Açan laleleri bakınca şifa bulmak için herkesin buraya gelmesi gerekiyor. Hepsi açmış çok harika görünüyor. Bir Manisalı olarak burayı kaçırdığım için şimdiye kadar gelmediğim için çok pişmanım.” diyerek duygularını dile getirdi.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinde ebru eğitmeni olarak çalışan Sibel Gürcü ise şunları söyledi: “Spil Dağını gezmeye geldik Manisa Lalelerini görmek için. Laleleri koruma sahasındayız. Lalelere hayran kaldık. Yıllardır gelip görmediğim için çok üzülüyorum. Böyle bir güzelliği kaçırdığım için. Aşık olunası bir yer. Kendim aynı zamanda Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinde ebru eğitmeni olarak çalışıyorum. Laleleri buraya gelip bire bir görmek istedim. Laleler ebru sanatı ile bütünlemiş bir çiçek, benim için özel bir çiçek. Osmanlı lalelerini çalışıyoruz ama Manisa lalelerinin de ayrı bir güzelliği var. Bunu burada canlı olarak görmüş oldum. Sanatıma, ebru sanatıma Manisa lalelerini uygulamayı çok istiyorum onun için çalışacağım.”