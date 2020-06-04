Spil Dağı Milli Parkı ziyaretçilerini bekliyor

Nisan ayında korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan, yabani hayvanları, endemik bitki örtüsü ve eşsiz doğası ile her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği Spil Dağı Milli Parkı 5 Haziran Cuma günü yeniden kapılarını ziyaretçilerine açacak. Doğal güzelliği ile yaz kış ziyaretçi çeken milli parkta kır evleri ve piknik alanları da misafirler için özenle dezenfekte edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4 Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Şube Müdürü Halil Ernalçacı, kır evlerinin işleten firma yetkilisi Salih Unayık ile birlikte çalışmaları inceledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Spil Dağı Milli Park Orman Köşkleri İşletmesi Müdürü Salih Unayık, “42 adet kır konutumuzla, piknik alanımızla, tüm tedbirleri alarak misafirlerimizi gönül rahatlığıyla ağırlamak için hazır bekliyoruz” dedi.

Korona virüse karşı milli parkta tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Doğa Koruma ve Milli Parklar 4 Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Şube Müdürü Halil Ernalçacı ise “Spil Dağı Milli Parkımız, Covid-19 sebebiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ziyaretçilere kapatılmıştı. Yeni sezona, yeni normal hayata, Covid-19'a karşı tüm tedbirler alınarak, gerek şirket tarafından gerek milli parklar olarak teknik destek vererek milli parkın ziyaretçilere en iyi şekilde hizmet verecek şekilde düzenlenmesini sağlıyoruz. Manisa ve İzmir halkı, tüm halkımız rahat ve güvenli bir şekilde Spil Dağı Milli Parkını ziyaret edebilirler. Şu anda alınabilecek tedbirlerin tamamına yakının aldık. Yarına kadar da diğer kısımlarını tamamlayıp 5 Haziran günü hizmete açılacağız” şeklinde konuştu.