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Spil Dağı Milli Parkı'nda gün batımı manzarasıyla antrenman

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı taekwondo, wushu ve eskrim sporcuları, son antrenmanlarını 1517 metre rakımlı Spil Dağı’ndaki gün batımında yaparken tabloluk görüntülere imza attı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı taekwondo, wushu ve eskrim sporcuları, son antrenmanlarını 1517 metre rakımlı Spil Dağı'ndaki gün batımında yaparken tabloluk görüntülere imza attı.


Hedefini uluslararası şampiyonalarda altın madalya olarak belirleyen Manisalı sporcular, muhteşem bir doğa güzelliği eşliğinde antrenman yaparak yeni sezondaki müsabakalara hazırlanıyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı taekwondo, wushu ve eskrim sporcuları, son antrenmanlarını 1517 metre rakımlı Spil Dağı'ndaki gün batımında yaparken tabloluk görüntülere imza attı. Doğanın eşsiz güzelliği ile hünerlerini birleştiren sporcular, unutulmaz bir ortamda idman yapmanın keyfini yaşadı.


Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, doğada spor yapmanın moral ve özgüven açısından büyük faydalar sağladığını belirterek, örnek çalışma isteği ve azimlerinden ötürü sporcuları tebrik etti. Spil Dağı'nda yaz kış bu tarz etkinlikleri yapmaya özen gösterdiklerini kaydeden Öztürk, "Bilindiği gibi geçtiğimiz kış aylarında muay thaicilerimiz Spil'in bembeyaz karlarla kaplı örtüsünde antrenman yapmıştı. Bu kez de wushu, taekwondo ve eskrimcilerimiz, gün batımında antrenman yaparak adeta kartpostallık görüntüler verdiler. Örnek bir antrenman çalışmasına imza atan sporcularımıza ve antrenörlerimize ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.

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