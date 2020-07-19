Spil Dağı Milli Parkı'ndaki obruk bölgesi güvenli hale getirildi

Manisa Spil Dağı'nda 1400 metre yükseklikte oluşan, 50 metre derinliğindeki obruğun bulunduğu alan Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından güvenli hale getirildi. Obruk bölgesi yaban hayvanlarının ve insanların zarar görmemesi için çitlerle kapatılırken, ekipler tarafından obruğun etrafına uyarıcı levhalar asıldı.

Spil Dağı Milli Parkı'nda geçen yıl ekim ayında oluşan ve hala çökme tehlikesi devam eden 1400 metre yüksekliğindeki bölge, güvenli hale getiriliyor. Yeraltı boşluklarının üzerindeki tabakaya dayanamaması sonucu meydana gelen obrukta daha önce Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ekipleri inceleme yapmıştı. Çapı 10 metre, derinliği ise 50 metre olarak tespit edilen obrukla ilgili yaban hayvanları ve insanlar için önlemler alındı. Milli Park yolunun kenarında bulunan alan çökme tehlikesinin devam etmesi nedeniyle uyarı levhalarıyla donatıldı. Yol bölgesi çitlerle çevrilirken, obruğun bulunduğu alanın etrafı da yaban hayvanlarının obruğa düşmemesi için kapatıldı. Dağın zirvesine yakın bölgede oluşan obruk, Spil Dağı'na gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Ekipler çok yaklaşılmaması için bir taraftan denetimler yaparken bir taraftan da uyarılarda bulunuyor.

"Tedbirlerimizi aldık"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, obruğun ciddi bir çöküntü alanı olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu. Ernalçacı, tüm önlemleri aldıklarını belirterek, “2019 yılı ekim ayında oluştuğu tahmin edilen obrukla ilgili Milli Park Müdürlüğü olarak gerekli önlemleri aldık. Yol kıyısına ‘burası çöküntü alanıdır' diyerek levhamızı koyuyoruz. Yukarıda obruk alanının da etrafını çevirdik. Gerek yaban hayatı gerekse vatandaşların zarar görmemesi için milli park olarak tedbirlerimizi almış durumdayız. Bu konuda bütün kamuoyuna da buradan ikaz ediyoruz. Ciddi bir çöküntü alanı, ikazlarımıza mutlaka uysunlar, obruğa yaklaşmasınlar. Bu bölgenin üstü çöküntü alanı” diye konuştu.