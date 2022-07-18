Spil Dağı Milli Parkı'nın endemik tür bitki ve çiçekleri fotoğraflandı

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü'nün ‘Tabiat Turizmi Etkinlikleri' çalışmasında Spil Dağı Milli Parkı'nı ziyaret eden fotoğrafçılık kursu kursiyerleri, endemik bitki ve çiçekleri fotoğraflayarak Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü arşivine katkı sağladı.

Şehzadeler Belediyesi ile Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirilen Fotoğrafçılık kursu kursiyerleri, eğitmen usta öğreticileri Turgay Duyar ile Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı'nın rehberliğinde hem Milli Park hakkında bilgi aldı hem de fotoğraf uygulama dersi ile bilgilerini pekiştirdi.

Fotoğraf kursiyerleri, gün boyu Spil Dağı'nın Karlık Tepesi, Çampınar mevkii, Bayrak Tepe ve Yangın Gözetleme Kulesi bölgelerinde endemik bitki örtüsünün fotoğraflarını çekti.

Spil'deki 493 bitki türünün 78'i endemik

Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, Tabiat Turizmi Etkinlikleri çalışmasında Şehzadeler Belediyesi ile Şehzadeler Halk Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde verilen fotoğrafçılık kursu kursiyerlerine ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'mızda 493 bitki türü mevcut. Bunların 78 adedi endemik, koruma altındaki türler. Manisa Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Şehzadeler Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği bir kurs programında arkadaşlarımızı hem buraya milli parkı tanımak, hem de jeolojik çeşitliliğimizi fotoğraf altına almak için bize başvurdular. Bende kendilerine hem bilgiler verdim, hem de onların çekmiş olduğu fotoğrafları alarak arşivlerimizde kullanacağız” dedi.

Milli parkın ziyaretçilerinin hem tanımak için geldiğini hem de bitki ve kuş çeşitliliğini görüntülemek için geldiğini kaydeden Ernalçacı, “Bu şekilde çalışma yapan tüm sivil toplum kuruluşlarımızı ve fotoğraf kulüplerini Spil Dağı Milli Parkı'mıza bekliyoruz” diye konuştu.

Fotoğrafçılık kursiyerlerinden Sedat Güler, “Aldığımız teorik eğitimleri burada uygulama imkanı bulduk. Milli Park Müdürlüğü'ne ve bu imkanı bize sağlayan Şehzadeler Belediyesi ile Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz” derken, kursiyerlerden Serap Demirden ise şunları söyledi: “Teorik olarak gördüğümüz makro çekim çalışmasını Spil Dağı Milli Parkı'mızda uygulama şansımız oldu. Çektiğimiz fotoğrafların tamamını da Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğümüze hediye edeceğiz”