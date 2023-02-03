Spil Dağı'na çıkışlarda kış lastiği ve zincir zorunluluğu

Manisa'nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye kadar çıktığı Spil Dağı'nda ekiplerin yol açma çalışmaları aralıksız sürerken, güvenlik güçlerinin de zincirsiz araçların dağ yolunu kullanmasına izin vermediği öğrenildi.

Manisa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak Spil Dağı'nda yerini kara bıraktı. Bin 517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yağan kar sonrasında adeta beyaza büründü. Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü belirtildi. Yağan kar sonrası milli parka çıkan yolların kapanmaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri bir yandan yol açma ve tuzlama çalışmaları yaparken, kar yağışı öncesi Spil Milli Parkına kar keyfini yaşamak için çıkan 40 kadar aracın güvenli bir şekilde aşağıya inmeleri için ekiplerin aralıksız çalıştığı öğrenildi. Öte yandan jandarma ekipleri Manisa merkezden Spil Dağı Milli Parkına çıkış noktası olan Mevlana Bölgesinde zincirsiz veya kış lastiği olmayan araçların dağ yolunu kullanmasına izin vermediği öğrenildi.