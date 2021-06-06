Spil Dağı'nda çıkan yangın korkuttu

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nın eteklerinde çıkan orman yangını Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 12.00 sıralarında Spil Dağı Milli Parkı eteklerindeki Kaynak Mahallesi mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre otluk alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılırken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülmesi olası bir faciayı önledi.