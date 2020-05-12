Spil Dağı'ndaki araç yangını korkuttu

MANİSA (İHA) – Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda seyir halindeki hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle alev alarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Spil Dağı Milli Parkı seyir teraslarının olduğu mevkide Halis U. yönetimindeki 45 UC 901 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Halis U. bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürdü. Adeta küle dönen araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.