Spil Mahallesi'nde kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesi'nde kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesi'nde kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başlandı.

“Sorunumuzu bir kez dile getirmemiz yetti”

Çalışmaları yakından takip eden ve konuyla ilgili görüşlerini bildiren Spil Mahalle Muhtarı Barış Baş, “32 hanemizde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kanalizasyon sıkıntısı vardı. Normal hat evlerin altından geçiyordu ve vatandaşlarımız bu nedenle sorun yaşıyordu. Bu sorunumuzu sadece bir kez dilekçe vererek dile getirdik. Çok kısa süre içerisinde MASKİ ekipleri hızlı bir şekilde bölgede inceleme yaptı ve bugün itibariyle çalışmalar başladı. Vatandaşın mağdur olduğu sorunlar yeter ki dile getirilsin, belediye ekiplerimiz zaten anında müdahale ediyorlar. Mahallemizdeki çalışmalarından ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e, daire başkanlarımıza ve tüm MASKİ personeline can-ı gönülden çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.