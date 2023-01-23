Spil Milli Parkı'nda sınav yorgunluğunu attılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Muradiye Kız Öğrenci Yurdunda kalan ve sömestr tatilinde evine gidemeyen üniversite öğrencileri, Spil Dağı Milli Parkı'nda sınav yorgunluğunu attı.

Bu yıl sömestr tatilinde evine gidemeyen üniversite öğrencilerine yönelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Muradiye Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğü tarafından Spil Dağı Milli Parkı'nı gezerek, doğal zenginliği yerinde görüp, gün boyu sportif faaliyetler ve oyunlarla sınav yorgunluğunu attı. Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı tarafından Ziyaretçi Merkezinde Yurt Müdürü Mehtap Şirin ve öğrencilere Spil Dağı Milli Parkı hakkında bilgiler aktarıldı.

Öğrenciler, Milli Park Müdürü önderliğinde Spil Dağı Milli Parkı'nda Atalanı, Çampınar ve Bayrak Tepe ile geçtiğimiz yıl oluşan obruk mevkiini gezerek, doğal güzellikleri yerinde görüp bilgi aldı. Geziyi düzenleyen Yurt Müdürü Mehtap Şirin, “Sınavları sona eren gençlerimizin tatillerini yurtta sıkılmadan geçirmeleri için, Yurt Müdürlüğümüzce çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Yurdumuzda kalan ve sömestr tatilinde evine gidemeyen gençlerimizle ülkemiz ve Manisa'mızın doğal zenginliklerinden biri olan Spil Dağı Milli Parkı'na gezi düzenledik. Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü bize kapılarını açtığı için çok teşekkür ederim. Mükemmel havası, doğası ve manzaralarıyla gençlerimiz hem bu doğal zenginliğimizi keşfettiler, hem de oynadığımız oyunlar ve spor etkinlikleriyle sınav yorgunluklarını attılar. Ülkemize kendi imkanlarıyla okumaya gelen ve tatilde ülkesine gidemeyen yabancı uyruklu öğrencilerin de olduğu yurt öğrencilerimiz keyifli bir gün geçirdiler.” dedi.