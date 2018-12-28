İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spil Ortaokulu öğrencileri kuşlara umut oldu

Ülke geneli ve yurt dışından 30 bin öğrenciyi harekete geçiren ‘Kuşlara bir damla umut’ isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Spil Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kuşlar için hazırladıkları yuvaları ve yemlikleri ağaçlara astı.

Ülke geneli ve yurt dışından 30 bin öğrenciyi harekete geçiren ‘Kuşlara bir damla umut' isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Spil Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kuşlar için hazırladıkları yuvaları ve yemlikleri ağaçlara astı.


Okul öğretmenlerinden Hatice İncel'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Kuşlara bir damla umut' projesi kapsamında, öğrenciler tarafından yapılan kuş yuvaları ve yemlikler, okulun bahçesinde çeşitli noktalardaki ağaçlara asıldı. Okul bahçesindeki ulaşamadıkları ağaçlara da Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yardımlarıyla kuş yuvaları asıldı.


Spil Ortaokulu Müdürü Olgun Sunmaz da projeye destek vererek, "Birlikte yaşadığımız, doğadaki dostlarımız olan kuşları soğuk kış günlerinde hatırlamak ve onlara yardımcı olmak amacıyla öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu etkinliği hazırlamışlar. Bu duyarlı davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.