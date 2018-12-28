Spil Ortaokulu öğrencileri kuşlara umut oldu

Ülke geneli ve yurt dışından 30 bin öğrenciyi harekete geçiren ‘Kuşlara bir damla umut' isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Spil Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kuşlar için hazırladıkları yuvaları ve yemlikleri ağaçlara astı.

Okul öğretmenlerinden Hatice İncel'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Kuşlara bir damla umut' projesi kapsamında, öğrenciler tarafından yapılan kuş yuvaları ve yemlikler, okulun bahçesinde çeşitli noktalardaki ağaçlara asıldı. Okul bahçesindeki ulaşamadıkları ağaçlara da Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yardımlarıyla kuş yuvaları asıldı.

Spil Ortaokulu Müdürü Olgun Sunmaz da projeye destek vererek, "Birlikte yaşadığımız, doğadaki dostlarımız olan kuşları soğuk kış günlerinde hatırlamak ve onlara yardımcı olmak amacıyla öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu etkinliği hazırlamışlar. Bu duyarlı davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.