Spil'de açan kardelenler mest etti

Ege Bölgesi'nde ender görülen ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen kardelen çiçekleri, Manisa'nın Spil Milli Parkı'nda açtı. Havaların ısınmaya başlamasıyla kar içinde açan kardelenler güzellikleriyle adeta mest etti.

Türkiye'de yaygın olarak Kuzey ve Doğu Anadolu'da yetişen ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen kardelen çiçekleri Manisa'nın eteklerine dayandığı 1517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkı'nda da açtı. 120'i aşan endemik bitki örtüsü, şifalı bitkileri ve yaban hayatıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olan Spil Milli Parkı'nda açan kardelenler vatandaşların da ilgisini çekti. Kardelenlerin açtığını duyan Manisalılar eşsiz güzellikteki kardelenleri fotoğraflamak için Spil Milli Parkı'na çıktı.

Baharın müjdecisi kardelen çiçeklerinin açtığını duyan ve fotoğraflamak için Spil Milli Parkı'na çıkan Aysun Esendağ isimli vatandaş, "Spil Dağı'nda kardelen olduğunu öğrendim. Bu yüzden kardelenleri fotoğraflamak için bazı doğa dostu arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Gerçekten de varmış. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Bu güzelliği kaçırmayın. Hazır tam mevsimi, kar da var" diyerek tüm doğa dostlarını kardelenleri görmeleri için Spil Milli Parkı'na davet etti.