İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spil'de açan kardelenler mest etti

Ege Bölgesi’nde ender görülen ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen kardelen çiçekleri, Manisa’nın Spil Milli Parkı’nda açtı.

Ege Bölgesi'nde ender görülen ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen kardelen çiçekleri, Manisa'nın Spil Milli Parkı'nda açtı. Havaların ısınmaya başlamasıyla kar içinde açan kardelenler güzellikleriyle adeta mest etti.


Türkiye'de yaygın olarak Kuzey ve Doğu Anadolu'da yetişen ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen kardelen çiçekleri Manisa'nın eteklerine dayandığı 1517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkı'nda da açtı. 120'i aşan endemik bitki örtüsü, şifalı bitkileri ve yaban hayatıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olan Spil Milli Parkı'nda açan kardelenler vatandaşların da ilgisini çekti. Kardelenlerin açtığını duyan Manisalılar eşsiz güzellikteki kardelenleri fotoğraflamak için Spil Milli Parkı'na çıktı.


Baharın müjdecisi kardelen çiçeklerinin açtığını duyan ve fotoğraflamak için Spil Milli Parkı'na çıkan Aysun Esendağ isimli vatandaş, "Spil Dağı'nda kardelen olduğunu öğrendim. Bu yüzden kardelenleri fotoğraflamak için bazı doğa dostu arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Gerçekten de varmış. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Bu güzelliği kaçırmayın. Hazır tam mevsimi, kar da var" diyerek tüm doğa dostlarını kardelenleri görmeleri için Spil Milli Parkı'na davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.