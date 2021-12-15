Spil'de kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı etkili olurken düşen hava sıcaklığı kentte de etkili olmaya başladı.

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı, beyaz örtü ile kaplandı. Bin 200 rakımlı Atalanı mevkiinde kar kalınlığı yarım santimetreyi bulurken, zirveye yakın olan Bayraktepe mevkiinde kar kalınlığı 3 santimetreye, bin 517 rakımlı zirvede bulunan yangın gözetleme kulesi mevkiinde ise kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Kar yağışının hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken, Manisa kent merkezinde de soğuk hava etkisini hissettirmeye başladı.

Spil Dağı Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri tarafından yollarda önlem alınmaya başlanırken, kış lastiği veya zinciri bulunmayan araçların Spil Dağı'na çıkmaması istendi.