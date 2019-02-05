Spil'de sıkıntılar Yunusemre ile aşılıyor

Mahallelerin ihtiyaçlarına göre projeler üreten Yunusemre Belediyesi, Spil Mahallesi'ne yaptığı hizmetlerle vatandaşın takdirini kazandı.

Yunusemre Belediyesi, Spil Mahallesi'nde yaptığı çalışmalarla sıkıntıları ortadan kaldırdı. Mahalleye kültür ve taziye evi yapan Yunusemre Belediyesi, mahalle camisinin çevresini düzenleyip, cadde ve sokaklarını aydınlattı. Ova yollarını açan belediye ekipleri, üreticilere fidan desteğinde bulundu. Mahallede yapılan çalışmalarla birçok sorunun çözümlendiğini anlatan Mahalle Muhtarı Şakir Kaya, Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. Kaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Daha önce taziyelerimizi kurduğumuz çadırlarda yapıyorduk. Ama çadırımız yeterli olmuyordu. Başkanımız ile bu konuyu görüştüğümüzde taziye evi yapalım diye öneride bulundu. Biz de yerimizi bildirdik. Buraya çok güzel bir kültür ve taziye evi kazandırdık. Ayrıca camimizin çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Mahallemize çok güzel bir park kazandırıldı. Muhtarlık binamız yenilendi. Işıklandırma ve aydınlatma çalışması yapıldı. Mehmet Çerçi denilince akla hizmet geliyor. Yapılan hizmetlerden memnunuz. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz.” dedi.