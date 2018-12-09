Spil'de yaban hayvanları için yem bırakıldı

Bu kapsamda Spil Dağı'nda dağlık ve ormanlık bölgelere hayvan yemi bırakıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yaban hayvanlarının kışın zorlu koşullarında açlık sorunuyla karşı karşıya kalmaması için çalışma başlattı. Spil Dağı'ndaki hayvanlar için dağlık ve ormanlık bölgelerdeki belli alanlara hayvan yemi bırakılırken, bölgede bulunan ve yavrularıyla birlikte yiyecek aramaya çıkan köpekler de yemlerden nasiplendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, personeliyle birlikte köpekleri elleriyle besledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde canlıların yaşamına saygı ilkesiyle hareket ettiklerini belirten Daire Başkanı Akbaş, “Ekiplerimiz yaban hayvanları için çok duyarlı davranıyor. Onların zorlu kış şartlarında açlık çekmemesi için çalışmalarımız sürecek” dedi.