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Spil'den kartpostallık manzaralar

Manisa’da etkili olan kar yağışı sonrası Spil Dağı’nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Manisa'da etkili olan kar yağışı sonrası Spil Dağı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.


Manisa'da yılbaşından bu yana etkili olan kar yağışı sonrası 1513 metre rakımlı Spil Dağı beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı dağ üzerinde yer alan Spil Dağı Milli Parkı'nda da renkli görüntüler ortaya çıktı. Yamaçları kaplayan beyaz örtü, kartpostallık görüntüler oluştururken, beyaza bürünen ağaçlar ise gelinliği andıran görüntüsüyle büyüledi.

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