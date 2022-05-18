‘Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Manisa'da

Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi "Spor Aşkı Engel Tanımaz" çerçevesinde özel eğitim okullarına, farklı engel gruplarının kullanımına sunmak üzere üretilmiş spor malzemeleri taşıyan tır Manisa'ya geldi.

Özel bireyler için malzeme yüklü olan tır için Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Yaşar Karadeniz, Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, engelli bireyler ve ailelerinin katılımıyla karşılama töreni düzenlendi.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz, “Spor Aşkı Engel Tanımaz' mottosuyla Cumhurbaşkanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız himayesinde organize edilen bu kampanya son yıllarda engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerde yeni bir katkı daha sunmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın sportif ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetlerin yeni bir adımıdır. Ben inanıyorum ki bu spor malzemeleriyle engelli vatandaşlarımızın alacağı hizmetler sonrasında birçok engelli spor dalında ve ampute takımlarda ilimizde inşallah başarılı sporcular çıkacaktır. Ben kampanyayı organize ederek ilimize bu hizmetlerin sunulmasından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik Spor Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum, kampanyanın ilimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Vali Karadeniz, engelli bireyler ve aileleriyle sohbet ederek, engelli bireylere çeşitli spor malzemeleri hediye etti.

Farklı engel gruplarının kullanımı için özel olarak üretilmiş spor malzemelerini taşıyan tır ile gelen malzemeler, Akhisar Zeliha Keskinoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu, Manisa Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulu, Akhisar özel eğitim uygulama okulu I. ve II. Kademe ve Salihli Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören engelli bireylere ulaştırılacak.