Spor okulundan çalınan spor malzemeleri bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Göztepe Spor Okulu'nda meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri, çaldıkları çocuklara ait antrenman formaları ve toplarla birlikte yakalandı.

Turgutlu ilçesinde 22 Ekim tarihinde meydana gelen olayda Turgutlu Göztepe Spor Okulu kulüp binasına giren hırsızlar yaşları 5 ile 15 arasında değişen genç sporcuların kullandığı antrenman forma ve malzemeleri ile futbol toplarını çalarak kayıplara karışmıştı.

Kulüp antrenörü Sadettin Sayan yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi böyle bir olayla karşılaştıkları için çok üzgün olduklarını, gençlerin kısıtlı imkanlarla spor yaptıklarını ve sporcuların da hırsızlık olayından olumsuz etkilendiklerini söylemişti.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda bölgede bulunan birçok güvenlik kamerasını inceleyerek olayı gerçekleştiren şüphelileri tespit etti. T.S. (23) ile K.B. (23) isimli şahıslar gözaltına alınırken spor kulübüne ait antrenman forma ve malzemeleri ile futbol topları ele geçirildi.

Kulüp antrenörü Sadettin Sayan'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine iki şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.