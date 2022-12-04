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Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 16. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


6. dakikada Muhammed'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.


12. dakikada Bekir'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Melih'in vuruşunda kaleci Birkan'ı geçen meşin yuvarlağı kale çizgisi önünde Muhammet Taha uzaklaştırdı.


23. dakikada ceza sahası içerisinde Melih'in göğsüyle indirdiği topa yakın mesafeden Olawoyin'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Birkan'ın kucağında kaldı.


41. dakikada Prib'in havadan pasına hareketlenen Batuhan Kör'den seken top, sağ kanatta Diallo'nun önünde kaldı. Diallo'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Metin üzerine gelen topu rahat kontrol etti.


69. dakikada Manisa FK savunmasının hatasında topu kapan Melih'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Bekir'in vuruşunda kaleci Birkan, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.


71. dakikada Diallo'nun getirdiği topu önüne alan Batuhan'ın rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının hemen önünden sert şutunda kaleci Metin meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.


90+2. dakikada Muharrem, pozisyon sonrasında Batuhan'a yaptığı centilmenlik dışı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.



Stat: Mümin Özkasap


Hakemler: Oğuzhan Aksu, Gökmen Baltacı, Özcan Sultanoğlu


Manisa FK: Birkan, Muhammet Taha, Ba, Ayberk, Çağrı , Gakpa (Kadir Kaan dk. 46), Selim (Mehmet dk. 60), Burak, Prib (Grezda dk. 77), Diallo (Arda dk. 84 ?), Batuhan Kör


Yedekler: Ömer, Anıl, Mert, Fırat, Adem


Teknik Direktör: Levent Eriş


Ankara Keçiörengücü: Metin, Erhan, Erkam, Taha Batuhan, Muharrem, Mikail, Muhammed (Eze dk. 60), Bardhi (Abdullah dk. 72), Bekir (Balaj dk. 88 ?), Olawoyin, Melih


Yedekler: Boran, Aykut, Muhammed Emin, Mara, Haşim Arda


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Kırmızı kart: Muharrem (dk. 90+2) (Ankara Keçiörengücü)


Sarı kartlar: Ayberk, Burak, Adem, Grezda (Manisa FK), Bardhi (Ankara Keçiörengücü)

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