Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 0 - Bandırmaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 32. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
17. dakikada sol kanatta Bandırmaspor'da Alpay, rakibi Adem'e yaptığı sert faul sonrası hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.
43.dakikada Ayberk'in sağ kanat son çizgiden ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
45. dakikada Levent'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas çizgisinin hemen gerisinden Arda'nın kafa vuruşunda top kaleci Ömer'in kucağında kaldı.
58. dakikada Manisa FK atağında Stark'ın ceza sahası içerisine ara pasında, Bandırmaspor savunması son anda araya girerek, müsait pozisyondaki Tabla'dan önce topu kornere gönderdi.
64. dakikada Kaan'ın rakip yarı alanın ortasından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Ayberk'in kafa vuruşunda top direk dibinde savunmaya çarparak kornere çıktı.
70. dakikada Manisa FK atağında sağ kanattan çalımlarla ceza sahası içerisine giren Gakpa'nın çaprazdan sert şutunda kaleci Gkelios son anda uzanarak topu çeldi.
74. dakikada Levent'in pas olarak kullandığı serbest vuruşta sağ kanatta topla buluşan Soukou'nun ceza sahası içi sağ çaprazda yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
86. dakikada Tabla'nın sol kanattan ortaladığı topu Adem altıpas içerisinde daha müsait pozisyondaki arkadaşı Junior Fernandes'in önüne bıraktı. Fernandes'in gelişine sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak Gakpa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top savunmaya çarparak uzaklaştı.
90+3.dakikada Burak Altıparmak'ın kafayla ceza sahası içerisine indirdiği topu kontrol eden Adem'in zor pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Gkelios, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Hasan Hüseyin Tetik, Mehmet Şengül
Manisa FK: Ömer, Ayberk, Metahan, Domgjoni, Kaan, Stark (Gakpa dk. 66), Burak Altıparmak, Burak Çoban (Muhammed Mert dk. 66), Diallo (Tabla dk. 46), Junior Fernandes, Adem
Yedekler: Birkan, Prib, Gakpa, Serkan, Anıl, Muhammed Mert, Umut, Mehmet Uysal, Muhammet Taha
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Bandırmaspor: Gkelios Berkan, Alpay, Arda, Emre, Levent (Tetteh dk. 81), Mehmet Özcan, Mulumba, Soukou (Mustafa dk. 81), Kerim (Sergen dk. 21), Saponjic (Atabey dk. 61)
Yedekler: Hüseyin, İsmet, Oğuz, Emir, Caner, Camara
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Gol: Soukou (dk. 74) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Alpay (dk. 17) (Bandırmaspsor)
Sarı kartlar: Emre, Levent, Atabey (Bandırmaspor), Junior Fernandes, Domgjoni, Adem, Tabla (Manisa FK)