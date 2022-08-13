Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 0 - Boluspor: 1

Lig'in ilk haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Boluspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Boluspor'da Gökhan Karadeniz'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top az farkla yan ağlarda kaldı.

14. dakikada Nizamettin'in pasıyla orta saha yakınlarında topla buluşan Diallo, hızla girdiği ceza sahası içerisinde topu müsait pozisyondaki arkadaşı Gakpa'ya çıkardı. Gakpa'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak hakem VAR incelemesinde Diallo'nun ofsayt pozisyonunda olduğunu belirterek, golü iptal etti.

24. dakikada Burak Altıparmak'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Erhan'ın şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

53. dakikada Boluspor atağında sağ kanattan Balde'nin arka direğe ortaladığı topa Gökhan Karadeniz'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

54. dakikada Boluspor'da Oulare, sol kanatta Çağrı'ya yaptığı faul sonrası hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

90. dakikada Boluspor atağında Bülent'in sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde Balde'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

90+3. dakikada Hakan Barış'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Batuhan Kör'ün dar açıdan sert vuruşunda, kaleci Çağlar son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

Manisa FK: Birkan, Ayberk, Ba, Domgjonas, Çağrı, Nizamettin (Hakan Barış dk. 75), Burak Altıparmak (Prib dk. 70), Gakpa (Adem dk. 75), Erhan (Batuhan Kör dk. 62), Grezda (Selim dk. 46), Diallo

Yedekler: Ömer, Veli, Mert, Fırat

Teknik Direktör: Levent Eriş

Boluspor: Çağlar, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur, Bülent (Batuhan İşçiler dk. 90+2 ?), Burak Asan, Landel, Bregu (Ercan dk. 62), Gökhan Alsan (Ngandu dk. 46), Gökhan Karadeniz (Tugay dk. 77), Furkan (Balde dk. 46)

Yedekler: Selmani, Muhammet, Arda, Ensar

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gol: Balde (dk. 90) (Boluspor)

Kırmızı kart: Oulare (dk.53) (Boluspor)

Sarı kartlar: Ayberk, Hakan Barış (Manisa FK), Gökhan Alsan, Balde (Boluspor)