Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 0 - Eyüpspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 27. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Kaan'ın rakip ceza sahası çizgisinin hemen sağından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye yönelen topu kaleci Harun son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.
11. dakikada Cenk Ahmet'in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.
30. dakikada Thill'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Taşkın'ın kafa vuruşunda, kaleci Ömer son anda uzanarak meşin yuvarlağı tokatladı.
34. dakikada Thill'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Claro topuğuyla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Ters ayakta yakalanan kaleci Ömer, son anda uzanarak meşin yuvarlağı konrere çeldi.
47. dakikada sol kanattan Dibba'nın kafa pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Thill'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
57. dakikada sol kanattan Ömer'in kullandığı kornerde ön direkte Taşkın'ın dokunduğu top sonrası kale çizgisi önünde oluşan karambolde son olarak topa vuran Dibba meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
71. dakikada savunmadan atılan topa ceza sahası içerisinde Adem'in kafayla yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Harun, son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı direğin üstünden kornere çeldi.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Oğuz Terzi
Manisa FK: Ömer Kahveci, Ayberk (Muhammet Taha dk. 85 ?), Domgjoni, Ba, Kaan, Serkan (Gakpa dk. 78), Burak Altıparmak, Diallo (Tabla dk. 63), Junior Fernandes, Anıl (Adem dk. 63), Burak Çoban(Muhammed Mert dk. 78)
Yedekler: Birkan, Prib, Umut Erdem, Mehmet Uysal, Metehan
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Eyüpspor:Harun, Cenk Ahmet, Uğur, Claro, Ömer Bayram, Taşkın, Sinan (Alpaslan dk. 90+1 ?), Halil (Mehmet Murat dk. 90+1 ?), Thill (İbrahim Akdağ dk. 71), Babel (İbrahim Yılmaz dk. 85 ?), Dibba (Umut dk. 72)
Yedekler: Cengiz Alp, Del Valle, Sarper, Ahmet Özkaya, Berkan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Gol: Dibba (dk. 57) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Domgjoni, Burak Altıparmak (Manisa FK), Dibba, Taşkın (Eyüpspor)