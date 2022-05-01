Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - Bursaspor: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 35. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Bursaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada kullanılan Erhan'ın köşe atışında ceza sahası içinde Landre kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
18. dakikada Hakan, kaleci Canberk'in faulü sonrası yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi.
19. dakikada penaltı kullanan Ozegovic'in vuruşuna kaleci Canberk gole izin vermedi.
29. dakikada sağ kanattan Diallo'nun pasında topla buluşan Gakpa'nın vuruşunda top auta çıktı.
39. dakikada Bruno'nun ortasında Pedro'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
46. dakikada ceza sahası dışında Bruno'nun ortasında topla buluşan Bifouma topu ağlara gönderdi. 2-1
52. dakikada İsmail'in vuruşu sonrasında kale çizgisinde topu eliyle çıkaran Taha, kırmızı kart gördü. Hakem penaltı verdi.
54. dakikada beyaz noktanın başına geçen Pedro topu ağlara gönderdi. 3-1
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel
Manisa FK: Birkan, Gakpa (Selim dk. 76), Hakan, Kouter, Sadi, Landre, Diallo (Tabekao dk. 58), Ozegovic (Okan dk. 57), Erhan (Bedirhan dk. 57), Çağrı (Özgür dk. 69)
Yedekler: Samet, Yiğit, Anıl, Veli, Arda, Özgür
Teknik Direktör: Turgay Altay
Bursaspor: Canberk, Alaskarov (Bifouma dk. 46), Hasan (İsmail dk. 45), Mehmet, Capan, Zalazar, Burak, Pedro (Acolatse dk. 74), Uğur, Enver (Kubilay dk. 79), Bruno (Vefa dk. 87 ?)
Yedekler: Talha, Ramazan, Yusuf, Eren, Berat
Teknik Direktör: Mustafa Er
Goller: Landre (dk. 8) (Manisa FK), Pedro (dk. 39 ve 54 pen.), Bifouma (dk. 46), (Bursaspor)
Kırmızı kart: Muhammet Taha (dk. 53) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Sadi, Kouter, Çağrı, Hakan (Manisa FK) Enver (Bursaspor)