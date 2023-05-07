Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - Göztepe: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 36. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Muhammet Taha'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
37. dakikada Tarık'ın sağ kanattan yerden ortaladığı topa Traore'nin gelişin vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
58. dakikada Gakpa'nın pasıyla ceza sahası içerisine giren Kaan'ın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Arda topu kornere çeldi.
59. dakikada Kaan'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Gakpa'nın ortasında altıpas çizgisinin hemen önünden iyi yükselen Ayberk'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
69. dakikada Mamah'ın pasına hareketlenen Nglina'nın sağ kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci Ömer'i de geçerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak, oyun alanına döndü.
83. dakikada Yalçın'ın ceza sahası yaklaşık 4 metre gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak kale direği dibinden dışarıya çıktı.
90+7. dakikada Emir'in ceza sahası içerisinde ortaladığı topu Atınç, penaltı noktası yakınlarında kaleci Ömer'in üzerinden Loue'nin önüne indirdi. Altıpas içerisinde topu önünde bulan Loue'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Bora Özkara
Manisa FK: Ömer, Muhammet Taha, Ayberk, Ba, Metehan (Serkan dk. 46), Kaan, Gakpa (Diallo dk. 85 ?), Prib (Domgjonas dk. 46), Burak Altıparmak, Tabla(Anıl dk. 76), Junior Fernandes (Mehmet dk. 90+4 ?)
Yedekler: Birkan, Doğukan, Muhammed Mert, Umut, Mehmet, Stark
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Göztepe: Arda, Tarık (Yunus Emre dk. 62), Arslangic, Atınç, Emir, İsmail, Palmer (Hikmet dk. 71), Yalçın, Traore (Hasic dk. 80), Mamah (Yasin dk. 71), Ngalina (Loue dk. 81)
Yedekler:Ekrem, İzzet Furkan, Tuğbey, Efe Can, Ali
Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu
Goller: Ayberk (dk. 59) (Manisa FK), Loue (dk. 90+7) (Göztepe)
Sarı kartlar: Yalçın, Loue (Göztepe)