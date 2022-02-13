Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - Menemenspor: 1

Lig'in 24. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Diallo'nun pasıyla ceza sahasına giren Hakan'nın sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

17. dakikada Mahamadou'nun sol kanattan ortaladığı topu penaltı noktası üzerinde Cisse göğsüyle arkadaşı Ahmet'in önüne indirdi. Bu oyuncunun müsait pozisyonda şutunda meşin yuvarlak direğin solundan dışarıya çıktı.

31. dakikada Manisa FK atağında Ozegovic'in pasında topla buluşan Diallo'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Batuhan Ahmet, yerden gelen meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

43. dakikada sağ kanattan Muhammet Taha'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Diallo'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra sert vuruşunda kaleci Batuhan Ahmet üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

48. dakikada Manisa FK atağında Diallo, sağ kanattan ceza sahası içerisine pas çıkardı. Arka direkte Özgür müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı auta gitti.

50. dakikada rakiplerinden sıyrılarak hızla ceza sahası içerisine giren Gakpa'nın altıpas içerisine gönderdiği pasa hareketlenen Ozegovic, dar açıdan şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

79. dakikada Manisa FK'da Veli'nin kısa kalan geri pasında araya giren Kehinde kaleci Birkan tarafından yere düşürüldü. Bu sırada kaleci Birkan'dan seken topu iyi takip eden Ahmet, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Abdullah Buğra, Orkun Aktaş, Hasan Hüseyin Tetik

Manisa FK: Birkan, Muhammet Taha, Landre, Sadi (Veli dk. 71), Özgür, Hakan (Kouter dk. 67), Gakpa, Nizamettin, Diallo (Tabekou dk. 67), Erhan (Selim dk. 79), Ozegovic (Okan dk. 79)

Yedekler: Samet, Andre Sousa, Selim, Berke, Çağrı

Teknik Direktör: Turgay Altay

Menemenspor: Batuhan Ahmet, Sinan, Oğuzhan Çapar, Cisse (Seyfettin dk. 89 ?), Emre, Kerem, Mahamadou Ba (Jiakponna dk. 76), Abdullah (Emir dk. 57), Muhammed Himmet, Batuhan Kırdaroğlu (Kehinde dk. 76), Ahmet (Mahmut dk.89 ?)

Yedekler: Murat, İsmail, Berkan, Oğuzhan Aydoğan, Ubah

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Goller: Ozegovic (dk. 50) (Manisa FK), Ahmet (dk. 79) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Erhan, Nizamettin, Hakan, Birkan (Manisa FK)