Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - Pendikspor: 5

Lig'in 38. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Pendikspor'a 5-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Pendikspor atağında Aosman'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Samet Karabatak, son anda uzanarak topu iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada Regattin'in sol kanattan ortaladığı topa uzak direk dibinde Rosario'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samet'in ayaklarının arasından filelerle buluştu. 0-1

35. dakikada Mehmet Uysal'ın pasında topu önüne alan Muhammet Taha'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak taca çıktı.

40. dakikada Pendikspor atağında Ahmed'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Samet üzerine gelen topu çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Görkem, ceza sahası içerisinde kaleci Samet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Regattin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

44. dakikada sağ kanatta Gakpa'nın gönderdiği ara pasa hareketlenen Tabla, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

59. dakikada Gökcan'ın sağ kanattan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde Aosman'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3

61. dakikada Regattin'in sol kanattan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Kappel'in bekletmeden şutunda top bir kez daha ağlarla buluştu. 1-4

82. dakikada sağ kanattan Kappel'in yerden çıkardığı pasta penaltı noktası önünde Aosman'ın gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-5

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Kamil Çetin

Manisa FK: Samet Karabatak, Muhammet Taha (Oktay dk. 77), Ayberk, Ba, Umut, Stark (Muhammed Mert dk. 46), Burak Altıparmak, Gakpa (Diallo dk. 77), Burak Çoban (Doğukan dk. 77), Mehmet Uysal, Tabla (Arda dk. 82 ?)

Yedekler: Birkan, Anıl, Kaan, Mert Ali, Domgjonas

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Pendikspor: Burak Öğür, Gökcan, Murat Akça, Tarık, Ferhat (Samet Asatekin dk. 62), Hasan Kılıç, Ahmed (Mesut dk. 62), Görkem (Kappel dk. 46), Regattin (Ali Han dk. 80), Aosman, Rosario (Oltan dk. 66)

Yedekler: Murat Akşit, Hasan Hatipoğlu, Ali, Atakan, Oğulcan

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Rosario (dk. 26), Regattin (dk. 40 pen.), Aosman (dk. 59 ve 82), Kappel (dk. 61) (Pendikspor), Tabla (dk. 44) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Gökcan, Ahmed (Pendikspor), Samet Karabatak (Manisa FK)