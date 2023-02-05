Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - Samsunspor:1

Lig'in 23. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı lider Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Samsunspor'un kullandığı taç atışında Manisa FK savunmasında Ba'nın elle müdahalesi sebebiyle hakem penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Zeki'nin şutunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

10. dakikada Soner'in kullandığı taç atışında savunmadan seken topa ceza yayı üzerinde Osman sert vurdu. Kaleye yönelen topa Alim dokundu, kaleci Ömer son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

27. dakikada Manisa FK savunmasında Domgjoni'den topu kapan Laura, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta son anda kaleci Ömer ayaklarıyla müdahalede bulunarak mutlak golü önledi.

31. dakikada Samsunspor'un kontratağında orta saha yakınlarında topu önüne alarak ceza sahası içine kadar giren Laura'nın kaleci Ömer'i de geçtikten sonra yaptığı vuruşta, filelere doğru giden topu son anda çizgi önünde Domgjoni çıkardı.

38. dakikada hızlı gelişen Manisa FK atağında Diallo'nun sağ kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde Adem'in kafa vuruşunda kaleci Szumski, üzerine gelen topu güçlükle kornere çeldi.

53. dakikada Cemil'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Douglas Souza'nın sert vuruşunda kaleci Ömer son anda uzanarak meşin yuvarlağı tokatladı. Pozisyonu iyi takip eden Laura'nın sağ son çizgiden ceza sahası içerisine çıkardığı topa altıpas içerisinde Douglas'ın bir kez daha vuruşunda, Manisa FK savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

64. dakikada Cihan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ömer topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza sahası içi sağ çaprazda Alim'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak üst kale direğinden dönerek, bu kez Zeki'nin önünde kaldı. Zeki'nin sert şutunda kaleci Ömer son anda uzanarak mutlak golü önledi.

69. dakikada Cihan'ın sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Yunus Emre'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

82. dakikada Adem'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Serkan'ın vuruşunda ceza sahası içerisinde Alim topa elle müdahale edince hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Junior Fernandes düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

87. dakikada şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılan Diallo'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Szumski son anda yatarak meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.

90+1. dakikada Soner'in sol kanattan sert şutunda kaleci Ömer uzanarak çeldi. Boşta kalan topu önüne alan Barış'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

90+8. dakikada sağ kanattan Diallo'nun pasında ceza sahası içerisinde Junior Fernandes'in gelişine sert şutunda kaleci Szumszki, son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kadir Beyaz, Barış Çiçeksoyu

Manisa FK: Ömer, Ayberk, Ba, Domgjoni, Çağrı, Gakpa(Serkan dk. 74)Burak, Prib(Kadir Kaan dk. 84), Diallo, Batuhan(Junior Fernandes dk. 78), Adem(Mehmet dk. 84)

Yedekler:Samet, Tabla, Anıl, Fırat, Oktay, Metehan

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Samsunspor: Szumski, Alim, Yusuf, Yunus Emre, Zeki(Guel dk. 90+1 ?), Ali Kaan(Cihan dk. 63) Osman, Celil(Barış dk. 72) Soner, Laura(Fofana dk. 72), Douglas Saouza(Tomane dk.90+1 ?)

Yedekler: Aykut, Ali Taha, Ali, Ahmet, Polat

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Yunus Emre (dk. 68) (Samsunspor), Junior Fernandes (dk. 82 Pen.) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Diallo, Adem, Burak (Manisa FK), Yunus Emre, Alim (Samsunspor)