Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - Tuzlaspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 18. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Kone'nin ara pasında topla buluşan Adeniyi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Birkan'da kaldı.
33. dakikada kendi sahasında topla buluşan Batuhan'ın topu rakip kaleye kadar sürerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Emre'de kaldı.
72. dakikada Manisa FK savunmasından dönen topa Cisse aşırtma vurdu, meşin yuvarlak kaleci Birkan'da kaldı.
80. dakikada ceza sahası içerisinde Diallo'nun pasında topla buluşan Prib meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. (1-0)
85. dakikada Bilal'in ortasına kafayla çıkan Cisse topu auta gönderdi.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Gamze Durmuş Pakkan, Anıl Usta, Nurettin Dinçer Emir
Manisa FK: Birkan, Prib (Stark dk. 87 ?), Gakpa (Kadir dk. 81 ?), Batuhan, Diallo (Anıl dk. 88 )), Mehmet Uysal (Selim dk. 63), Burak, Muhammet Taha, Ayberk, Domgjoni, Çağrı
Yedekler: Samet, Mert, Arda, Fırat, Oktay
Teknik Direktör: Levent Eriş
Tuzlaspor: Emre, İsmail, Rotman (Olatunbosun dk. 90 ?), Mata (Yahaya dk. 55), Adeniyi, Cısse, Ogün (Mustafa dk. 67) , Mehmet Coşkun, Erol (İbrahim dk. 90 ?), Sadi, Kone (Bilal dk.67)
Yedekler: Murat, Angeler, Erdinç, Emirhan, Kerem,
Teknik Sorumlu: Zafer Yiğit
Goller: Prib (dk. 80) (Manisa FK)