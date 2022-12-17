Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - Tuzlaspor: 0

Lig'in 18. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Kone'nin ara pasında topla buluşan Adeniyi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Birkan'da kaldı.

33. dakikada kendi sahasında topla buluşan Batuhan'ın topu rakip kaleye kadar sürerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Emre'de kaldı.

72. dakikada Manisa FK savunmasından dönen topa Cisse aşırtma vurdu, meşin yuvarlak kaleci Birkan'da kaldı.

80. dakikada ceza sahası içerisinde Diallo'nun pasında topla buluşan Prib meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. (1-0)

85. dakikada Bilal'in ortasına kafayla çıkan Cisse topu auta gönderdi.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Gamze Durmuş Pakkan, Anıl Usta, Nurettin Dinçer Emir

Manisa FK: Birkan, Prib (Stark dk. 87 ?), Gakpa (Kadir dk. 81 ?), Batuhan, Diallo (Anıl dk. 88 )), Mehmet Uysal (Selim dk. 63), Burak, Muhammet Taha, Ayberk, Domgjoni, Çağrı

Yedekler: Samet, Mert, Arda, Fırat, Oktay

Teknik Direktör: Levent Eriş

Tuzlaspor: Emre, İsmail, Rotman (Olatunbosun dk. 90 ?), Mata (Yahaya dk. 55), Adeniyi, Cısse, Ogün (Mustafa dk. 67) , Mehmet Coşkun, Erol (İbrahim dk. 90 ?), Sadi, Kone (Bilal dk.67)

Yedekler: Murat, Angeler, Erdinç, Emirhan, Kerem,

Teknik Sorumlu: Zafer Yiğit

Goller: Prib (dk. 80) (Manisa FK)