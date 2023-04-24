Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Altınordu: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 34. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
18. dakikada gelişen Altınordu atağında Metehan'ın pasına hareketlenen Kerim Alıcı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Altınordu'yu deplasmanda öne geçirdi. 0-1
27. dakikada Manisa FK atağında topu kapan Kerim Alıcı'nın verdiği pasla Ali Özgün meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
44. dakikada gelişen Manisa FK atağında Gakpa'nın kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.
47. dakikada Gakpa'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu kaleci Ali Emre'nin kucağında kaldı.
48. dakikada gelişen Manisa FK atağında ceza sahasının dışından gelen topa sert vuran Gakpa'nın şutu kalenin üstünden auta çıktı.
51. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Metahan'ın şutunu kaleci Ömer Kahveci ceza sahası dışına yumrukladı.
54. dakikada gelişen Manisa FK atağında Gakpa'nın pasına hareketlenen Fernandez'in sert şutunu kaleci Ali Emre kornere çeldi.
57. dakikada gelişen Altınordu atağında Alperen'in verdiği pasa hareketlenen Kerem Alıcı'nın şutu Kaleci Ömer Kahveci'de kaldı.
59. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası ceza sahası dış çizgisinde topla buluşan Taha Şahin'in sert şutunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2
65. dakikada Manisa FK atağında Burak Altıparmak'ın Emirhan tarafından ceza sahası içinde düşürülmesi üzerine VAR'a giden hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi.
68. dakikada penaltı atışını kullanan Gakpa meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 2-2
88. dakikada gelişen Manisa FK atağında Serkan'ın uzak mesafeden şutu kaleci Ali Emre'de kaldı.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Gürcan Hasova, Samet Özkul, Onur Gülter
Manisa FK: Ömer, Ayberk, Metahan, Prib (Serkan dk. 86 ?), Kaan, Gakpa (Mehmet Uysal dk. 74), Burak Altıparmak, Burak Çoban (Anıl dk. 86 ?), Tabla (Muhammed Mert dk. 79), Junior Fernandes, Muhammed Taha Şahin
Yedekler: Birkan, Umut, Diallo, Stark, Oktay, Domgjonas
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Altınordu: Ali Emre Yanar, Alperen Selvi (Erdi Dikmen dk. 45), Kerim Alıcı (Rıdvan Koçak dk. 62), Ali Dere, Emircan Gürlük, Emirhan Aydoğan, Recep Aydın (Ahmet İlhan Özek dk. 77), Ali Özgün (Hüsamettin Yener dk. 62), Metehan Yılmaz, Metehan Mimaroğlu (Şeref Özcan dk. 77), Selim Ay
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Volkan Fındıklı, Yusuf Yalçın Arslan, Ahmet Dereli, Erdem Gökçe,
Teknik Direktör: Hasan Özer
Goller: Taha Şahin (dk. 59) Gakpa (dk. 68 pen.) (Manisa FK), Kerem Alıcı (dk. 18), Ali Özgün (dk. 27) (Altınordu)
Sarı kartlar: Prib, Gakpa (Manisa FK), Kerem Alıcı, Selim Ay (Altınordu)