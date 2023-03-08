Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Bodrumspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 25. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Bodrumspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Bodrumspor atağında Cenk'in sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Celal'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.
14. dakikada sol kanattan Fernandes'in hızlı kullandığı taç atışında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Prib'in sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
23. dakikada Hakan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Cenk'in dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
29. dakikada Üzeyir'in sağ kanattan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde Celal istediği vuruşu yapamayınca kaleci Ömer uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
67. dakikada Bodrumspor atağında Üzeyir'in sağ kanattan ortaladığı topa savunmada Ba, son anda rakibinden önce topa müdahale ederek kornere çeldi.
70. dakikada Manisa FK atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Adem'in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
80. dakikada Kaan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Ba'nın kafa vuruşunda kaleci Sousa son anda uzanarak meşin yuvarlağı elleriyle kornere çeldi.
90+3. dakikada Fernandes'in sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Adem'in kafa vuruşunda kaleci Sousa son anda müdahale etti, pozisyonu iyi takip eden Domgjoni meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
90+6. dakikada Tabla'nın sağ kanattan ortasında altıpas içerisindeki Anıl düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Suat Güz, Emre Doğu
Manisa FK: Ömer, Ayberk, Ba, Domgjoni, Kaan, Doğukan, (Anıl dk. 46) Prib (Adem dk. 68), Diallo (Tabla dk. 83), Serkan (Oktay dk. 75), Fernandes, Burak Çoban (Gakpa dk. 83)
Yedekler: Birkan, Umut, Mehmet, Muhammet Taha, Metehan
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Bodrumspor: Sousa, Üzeyir, Onur, Süleyman (Mohammed dk. 78), Cenk, Hakan Özmert (Ali dk. 78), Kenan (Eren dk. 78), Erdem, Samet, Gökdeniz (İmeri dk. 64), Celal (Koray dk. 71)
Yedekler: Bahri, Yekta, Hakan Yeşil, Mert, İsmail
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Cenk (dk. 23) (Bodrumspor), Domgjoni (dk. 90+3), Anıl (dk. 90+6) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Süleyman, Samet, Onur (Bodrumspor), Serkan, Ba, Anıl (Manisa FK)