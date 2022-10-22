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Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Çaykur Rizespor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 10. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


11. dakikada orta saha yakınlarında Nizamettin'in havadan pasıyla sağ kanatta topla buluşan Diallo'nun ceza sahası içi sağ son çizgiden şutunda kaleci Tarık direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.


29. dakikada Manisa FK atağında sol kanat son çizgiden Çağrı'nın ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Adem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


36. dakikada Diallo'nun sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Kerem'in ters kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 2-0


54. dakikada Çaykur Rizespor atağında Yala'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ömer son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.


66. dakikada Ayberk'in sol kanatta hatalı pasında topu kapan Emircan'ın yerden pasında ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Yala'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


72. dakikada Emircan'ın sağ kanatta yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kubilay'ın dar açıdan sert şutunda kaleci Ömer topu son anda kornere çeldi.


88. dakikada Manisa FK savunmasında Stark'ın uzaklaştıramadığı topu kapan Emircan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden ağlarla buluştu. 2-2



Stat: Mümin Özkasap


Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Ali Akkor, Ali Can Alp


Manisa FK: Ömer, Muhammet Taha, Ayberk, Domgjoni, Çağrı, Burak Altıparmak, Nizamettin (Kadir Kaan dk. 63), Stark, Batuhan (Gakpa dk. 80), Diallo, Adem (Mehmet dk. 56)


Yedekler: Birkan, Selim, Ba, Grezda, Mert, Fırat


Teknik Direktör: Levent Eriş


Çaykur Rizespor: Tarık, Kerem (Papa dk. 46), Bahadır, Emirhan, Alberk, Koray (Grahovac dk. 79), Benhur (Yala dk. 46), Mithat, Alper (Deniz dk. 63), Sefa (Emircan dk. 63), Kubilay


Yedekler: Emre, Zafer, Seyfettin Anıl, Ercan, Berkay


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Adem (dk. 30), Kerem (dk. 37 k.k.) (Manisa FK), Yala (dk. 66), Emircan (dk. 88) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Nizamettin, Burak, Ömer (Manisa FK), Koray, Mithat, Sefa, Grahovac (Çaykur Rizespor)

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