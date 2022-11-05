Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Sakaryaspor: 1

Lig'in 12. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Nizamettin'in sol kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Stark'ın topuğuyla aşırttığı meşin yuvarlağa altıpas içerisinde iyi yükselen Adem'in kafa vuruşunda kaleci Cihan, üzerine gelen topu tokatladı. Bir kez daha topu önünde bulan Adem'in vuruşunda kaleci Cihan iki hamlede topu kontrol etti.

9. dakikada Roshi'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Hakan'ın sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

17. dakikada Sakaryaspor atağında Ozan'ın ceza yayının yakınlarından sert şutunda kaleci Ömer son anda uzanarak, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada Burak, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisine hareketlenen Hakan ile buluşturdu. Hakan‘ın sağ çaprazda yerde şutunda kaleci Ömer, ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada Muhammet Taha'nın sağ kanattan ortaladığı topa ön direkte Diallo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan'ın kucağında kaldı.

48. dakikada Sakaryaspor'da Nalepa'nın ceza sahasının solundan kullandığı serbest vuruşta, yakın direğin dibine giden topu kaleci Ömer son anda kornere çeldi.

51 .dakikada sağ kanattan Taha'nın ortasında ön direkte topu önüne alan Adem'in dar açıdan kaleye sert şutunda kaleci Cihan, ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63.dakikada sağ kanattan Diallo'nun ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Adem'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.

71.dakikada Sakaryaspor savunmasından topu kapan Adem'in penaltı noktası yakınlarına çıkardığı topu kontrol eden Diallo'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği top, direğin yanından auta gitti.

74.dakikada Sakaryaspor savunmasında Çağlayan'ın kaptırdığı topu önüne alan Mehmet'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Cihan'ın solundan filelerle buluştu. 1-0

87.dakikada Sakaryaspor savunmasında Ümit'in hatasında topu kapan Adem, ceza sahası içerisinde müsait pozisyondaki arkadaşı Selim'e bıraktı. Selim, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0

90+2. dakikada Sakaryaspor atağında Woolery'nin ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Ömer, topu sektirdi. Araya giren Hakan, kaleci Ömer'i geçip yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır

Manisa FK: Ömer, Muhammet Taha, Ayberk, Domgjoni, Çağrı (Ba dk. 90+3 ?), Burak Altıparmak, Nizamettin(Prib dk. 84), Stark, Batuhan(Mehmet dk. 65), Diallo(Selim dk. 84 ?), Adem

Yedekler: Birkan, Gakpa, Ba, Grezda, Fırat, Oktay, Kadir Kaan

Teknik Direktör: Levent Eriş

Sakaryaspor: Cihan, Donkor, Çağlayan(Kravets dk. 86 ?), Ümit, Hüsamettin, Serkan (Yasin dk. 65), Burak Süleyman(Emirhan dk. 73), Nalepa, Hakan, Ozan (Woolery dk. 65), Roshi

Yedekler: Furkan, Kanianga, Hüseyin Can, Berat, Berkay

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Mehmet (dk.74), Selim (dk. 87) (Manisa FK), Hakan (dk. 90+2) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Çağlayan,Nalepa, Yasin (Sakaryaspor), Domgjoni, Diallo (Manisa FK)