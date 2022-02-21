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Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


11. dakikada sol kanatta topla buluşan Del Valle'nin sert şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlağı direk dibinde kaleci Birkan kontrol etti.


24. dakikada Del Valle'nin sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Bammou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Birkan'ın ellerinin yanından ağlarla buluştu. 0-1


27. dakikada Gakpa'nın pasında ceza sahası içerisinde topa sahip olan Ozegovic savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.


30. dakikada penaltı atışını kullanan Gakpa meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1


36. dakikada orta sahada rakibi Ercan'a sert müdahalede bulunan Manisa FK'lı oyuncu Kouter, hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.


49. dakikada sağ kanattan Gakpa'nın havadan pasında sol kanatta topla buluşan Muhammet Taha'nın ceza sahası içerisine girerek, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1


89. dakikada Bedirhan'ın ara pasında topla buluşan Diallo'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.



Stat: Mümin Özkasap


Hakemler: Cihan Aydın, Serdar Diyadin, Cemal Alpay


Manisa FK: Birkan, Muhammet Taha, Landre, Sadi, Özgür (Veli dk. 46), Nizamettin (Andre Sousa dk. 77), Gakpa (Bedirhan dk. 89 ?), Kouter, Hakan, Erhan (Diallo dk. 46), Ozegovic (Okan dk. 68)


Yedekler: Samet, Selim, Arda, Tabekou, Okan


Teknik Direktör: Turgay Altay


Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic (Emre Nefiz dk. 58), Alim, Gulmac, Ercan, Oğuz (Atalay dk. 82 ?), Onur, Serkan (Yusuf Emre dk. 58), Mrsic (Mevlüt dk. 74), Del Valle (Hüseyin Atakan dk. 74), Bammou


Yedekler: Orkun, Mustafa Eser, Mustafa Can


Teknik Direktör: Recep Uçar


Goller: Bammou (dk. 24) (Ümraniyespor), Gakpa (dk. 30 pen.), Muhammet Taha (dk. 49) (Manisa FK)


Kırmızı kart: Kouter (dk. 36) (Manisa FK)


Sarı kartlar: Yusuf Emre, Alim (Ümraniyespor), Hakan (Manisa FK)

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