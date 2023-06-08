Spor Toto 1. Lig Play-Off Final: Bodrumspor: 1 - Pendikspor: 2 (İlk yarı)

Lig Play-Off Final müsabakasında Bodrumspor ile Pendikspor Akhisar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Pendikspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol kanattan Kenan'ın ara pasında topla buluşan Gökdeniz'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

16. dakikada sol kanattan Kenan'ın ara pasında topu önüne alan Celal'in ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyi geçtikten sonra boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.

17. dakikada Pendikspor atağında ceza sahası içerisinde Ahmed'in pasında kaleye sırtı dönük olarak meşin yuvarlağı önüne alan Görkem'in dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Sousa'nın kucağında kaldı.

22. dakikada Regattin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte müsait pozisyonda topu önünde bulan Hasan Hatipoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleden uzak bir noktaya gitti. Atağı sürdüren Pendikspor'da Ahmed'in yaklaşık 22 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

29. dakikada Ahmed'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde Bodrumspor savunmasının elle müdahalesi sonrası hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Regattin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

31. dakikada Regattin'in sol kanat son çizgiden ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Rogerio'nun kafa vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu. 0-2

38. dakikada Kenan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası önünde Hasan Hatipoğlu'nun ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

45+3. dakikada Kenan'ın rakip ceza yayının yaklaşık 2 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Burak Öğür, güçlükle kornere çeldi.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Bodrumspor: Sousa, Üzeyir, Süleyman, Ali, Cenk, Erkan, Gökdeniz, Mohammed, Samet Yalçın, Kenan, Celal

Yedekler: Bahri, Hakan Özmert, Yekta, Imeri, Hakan Yeşil, Eren, Mert, Orgill, Umar, Burak Öksüz

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Pendikspor: Burak Öğür, Gökcan, Murat, Tarık, Hasan Hatipoğlu, Hasan Kılıç, Ahmed, Rogerio, Samet Asatekin, Regattin, Görkem

Yedekler: Murat, Kappel, Ali Han, Umut, Berkay, Aosman, Mesut, Oltan, Ferhat

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Regattin (dk. 27 pen.), Rogerio (dk. 31) (Pendikspor), Hasan Hatipoğlu (dk. 38 k.k.) (Bodrumspor)