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Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisarspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Cissokho'nun sol kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinin hemen önünde Mevlüt'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1


24. dakikada Güray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisinin hemen önünde Cikalleshi'nin kafa vuruşunda kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.


33. dakikada Bahadır'ın Akhisarspor savunmasının arkasına attığı topu kontrol eden Doğukan'ın ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşta, kaleci Lukac son anda uzanarak mutlak golü önledi.


40. dakikada Antalyaspor atağında Nazım Sangare'nin sağ kanattan yerden ortaladığı topa yakın direkte Mevlüt'ün bekletmeden vuruşunda top bir kez daha ağlara gitti. 0-2



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz


Akhisarspor: Lukac, Lopes, Cocalic(Vrsajevic dk. 28), Caner, Kadir, Sissoko, Serginho, Aykut, Güray, Manu, Cikalleshi


Yedekler: Fatih, Bilal, Barbosa, Eray, Onur, Hasan Ali, Bokila, Musa, Regattin


Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Bahadır, Cissokho, Charles, Hakan, Serdar, Fredy, Doğukan, Mevlüt


Yedekler: Ferhat, Osman Çelik, Tarık, Zeki, Drole, Erman, Yekta, Harun, Ozan, Sergen


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Mevlüt (dk. 7 ve 40) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Sissoko (Akhisar Belediyespor), Hakan, Nazım Sangare (Antalyaspor)

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