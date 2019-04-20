Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisarspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Cissokho'nun sol kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinin hemen önünde Mevlüt'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

24. dakikada Güray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisinin hemen önünde Cikalleshi'nin kafa vuruşunda kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

33. dakikada Bahadır'ın Akhisarspor savunmasının arkasına attığı topu kontrol eden Doğukan'ın ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşta, kaleci Lukac son anda uzanarak mutlak golü önledi.

40. dakikada Antalyaspor atağında Nazım Sangare'nin sağ kanattan yerden ortaladığı topa yakın direkte Mevlüt'ün bekletmeden vuruşunda top bir kez daha ağlara gitti. 0-2

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz

Akhisarspor: Lukac, Lopes, Cocalic(Vrsajevic dk. 28), Caner, Kadir, Sissoko, Serginho, Aykut, Güray, Manu, Cikalleshi

Yedekler: Fatih, Bilal, Barbosa, Eray, Onur, Hasan Ali, Bokila, Musa, Regattin

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Bahadır, Cissokho, Charles, Hakan, Serdar, Fredy, Doğukan, Mevlüt

Yedekler: Ferhat, Osman Çelik, Tarık, Zeki, Drole, Erman, Yekta, Harun, Ozan, Sergen

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Mevlüt (dk. 7 ve 40) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Sissoko (Akhisar Belediyespor), Hakan, Nazım Sangare (Antalyaspor)