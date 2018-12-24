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Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Akhisarspor, sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Traore'nin ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, kaleci Fatih'in yanından geçen topu savunmada Aykut son anda çizgi üzerinden çıkardı.


35. dakikada Skubic'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ömer Ali'nin şutunda savunmaya da çarpan topu kaleci Fatih son anda direk dibinde yatarak kornere çeldi.


37. dakikada kaleci Fatih'in uzun pasında rakip yarı alanında Josue'nin kafayla indirdiği topa hareketlenen Manu'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan zor pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Serkan topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Bir kez daha topu önüne alan Manu'nun ceza sahası içerisine ortasında bu kez Konyaspor savunması meşin yuvarlağı kontrol ederek, tehlikeyi önledi.



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Alper Ulusoy, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar


Akhisarspor: Fatih, Aykut, Lopes, Caner, Güray, Serginho, Sissoko, Onur, Josue, Barbosa, Manu


Yedekler: Lukac, Bora, Bilal, Eray, Onurcan, Bokila, Larsson, Regattin, Gökmen, Kadir


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali, Filipovic, Abro, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Traore, Jahovic


Yedekler: Ertuğrul, Jonsson, Yatabare, Milosevic, Vedat, Fofana, Mücahit Atalay, Mücahit Can


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Sarı kartlar: Hadziahmetovic, Skubic, Jevtovic (Atiker Konyaspor), Onur (Akhisarspor)

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