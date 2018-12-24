Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Konyaspor atağında Traore'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

59. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Barbosa'nın ortaladığı top altıpasın içinde Abro'ya çarparak Onur'un önünde kaldı. Onur'un müsait pozisyonda gelişine sert şutunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

62. dakikada Ömer Ali'nin sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Traore'nin kafa vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta gitti.

75. dakikada Akhisarspor rakip ceza sahası çizgisi üzerinden endirekt serbest vuruş kazandı. Josue'nin dokunduğu topa Regattin'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünde dışarıya çıktı.

83. dakikada Josue ile paslaşarak ceza sahası içerisine giren Sergiho'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya gitti.

84. dakikada Akhisarspor'da Josue'nin ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top üst filelerde kaldı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Alper Ulusoy, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Akhisarspor: Fatih, Aykut, Lopes, Caner, Güray, Serginho, Sissoko, Onur (Regattin dk. 69), Josue (Bilal dk. 90 ?), Barbosa, Manu (Bokila dk. 66)

Yedekler: Lukac, Bora, Eray, Onurcan, Larsson, Gökmen, Kadir

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali, Filipovic, Abro, Volkan, Jevtovic (Jonsson dk. 77), Ömer Ali, Hadziahmetovic (Milosevic dk.79), Traore (Yatabare dk. 85 ?), Jahovic

Yedekler: Ertuğrul, Vedat, Fofana, Mücahit Atalay, Mücahit Can

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı kartlar: Hadziahmetovic, Skubic, Jevtovic (Atiker Konyaspor), Onur, Barbosa, Caner (Akhisarspor)