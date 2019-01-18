Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısının açılış maçında Akhisarspor, Beşiktaş’ı ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Akhisarspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Akhisarspor kontratağında Manu'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Regattin'in rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Karius son anda yatarak topu kurtardı.
19. dakikada sağ kanattan Vrsajevic'in ortaladığı topu savunmada Medel uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak Serginho'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten dışarıya çıktı.
23. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Ljajic'in pasında topla buluşan Dorukhan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
33. dakikada Regattin'in ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak savunmada Caner'e çarparak, direğin üstünden kornere gitti.
34. dakikada sağ kanatta Gökhan'ın ceza sahası içerisine çıkardığı pasta Ljajic'in gelişine sert vuruşunda top kaleci Fatih'te kaldı.
43. dakikada sağ kanatta Regattin'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Josue'nin bekletmeden sert şutunda kaleci Karius son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
45+1. dakikada Dorukhan'ın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Burak'ın müsait pozisyondaki vuruşunda kaleci Fatih, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Serginho, Regattin, Josue, Manu, Bokila
Yedekler: Lukac, Bora, Rotman, Cikalleshi, Göksu, Zeki, Aykut, Barbosa, Onur, Larsson
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Mirin, Vida, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Lens, Burak
Yedekler: Utku, Oğuzhan, Mustafa, Roco, Hutchinson, Güven, Necip, Ersin, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Dorukhan (dk. 23) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Manu (Akhisarspor), Medel, Quaresma (Beşiktaş)