Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Akhisarspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada rakibinden topu kapan Bilal, ceza yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.
22. dakikada Akhisarspor'da kazanılan serbest vuruşu kullanan Zeki'nin ceza alanı içerisine ortasında iyi yükselen Lopes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
35. dakikada kaleci Fatih'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Cikalleshi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda, son anda savunmaya çarpan top direğin hemen yanından kornere gitti.
40. dakikada Güray'ın sol kanattan ortaladığı topa arka direkte iyi yükselen Bilal'in kafa vuruşunda top sol direk dibine çarparak oyun alanına geri döndü.
45.dakikada Donald'ın havadan ara pasına hareketlenen Aleksic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda araya giren Akhisarspor savunması mutlak golü önledi.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Hüseyin Göçek, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Metin
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Zeki, Sissoko, Regattin, Bilal, Barbosa, Cikalleshi
Yedekler: Lukac, Rotman, Aykut, Eray, Onur, Bokila, Musa, Serginho, Kadir
Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Mustafa, Bülent, Murat, Donald, Bifouma, Aleksic, Adem, Kamara
Yedekler: Farnolle, Marques, Ömer Şişmanoğlu, Eren, Pereira, Ahmet, Barış, Erkan, Robin Yalçın, Rahman Çağıran
Teknik Direktör: Hakan Çalışkan
Sarı kartlar: Donald (E.Y. Malatyaspor), Lopes (Akhisarspor)