Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Akhisarspor, sahasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olarak, ligde kalma yolunda çok önemli puan kaybı yaşadı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada hızlı gelişen E.Y. Malatyaspor atağında Kamara'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bifouma'nın sert şutunda kaleci Fatih, son anda uzanarak topu kornere çeldi.

50. dakikada orta saha yakınlarında Murat'ın ceza alanına ortasında iyi yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunda kaleci Fatih'in çeldiği top, altıpas içerisinde Lopes'e çarparak, ağlarla buluştu. 0-1

66. dakikada Aleksic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topa sahip olan Bifouma'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

72. dakikada rakip yarı alanda Bilal'in ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Bokila'nın aşırtma kafa vuruşunda kaleci Ertaç, son anda meşin yuvarlağı tokatladı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Metin

Akhisarspor: Fatih (Lukac dk. 54), Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Zeki (Bokila dk. 71), Sissoko, Regattin, Bilal (Serginho dk. 81 ?), Barbosa, Cikalleshi

Yedekler: Rotman, Aykut, Eray, Onur, Musa, Kadir

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Mustafa, Bülent, Murat, Donald (Ahmet dk. 46), Bifouma (Ömer Şişmanoğlu dk.79), Aleksic (Eren dk. 89 ?), Adem, Kamara

Yedekler: Farnolle, Marques, Pereira, Barış, Erkan, Robin Yalçın, Rahman Çağıran

Teknik Sorumlu: Hakan Çalışkan

Goller: Lopes (dk. 50 k.k.), Bifouma (dk. 66) (E.Y. Malatyaspor)

Sarı kartlar: Donald, Kamara, Adem (E.Y. Malatyaspor), Lopes, Bilal (Akhisarspor)