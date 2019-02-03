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Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Akhisarspor, lider Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Mossoro'nun ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Visca, ceza sahası içi sağından kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


19. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında rakip ceza yayı üzerinden Josue'nin pasıyla topla buluşan Cikalleshi'nin ceza sahası içi sağ çaprazda yerden vuruşunda kaleci Mert, topu son anda ayaklarıyla kornere çeldi.


25. dakikada Akhisarspor'da Josue'nin rakip ceza yayının hemen önünden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçerek kaleye yönelen topu kaleci Mert son anda uzanarak tokatladı. Pozisyonun devamında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


33. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1


40. dakikada organize gelişen Başakşehir atağında Visca'nın ceza sahası içi sağından yerden pasında altıpas içerisinde topla buluşan Robinho'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2




Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık


Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Güray, Serginho, Rotman, Regattin, Josue, Manu, Cikalleshi


Yedekler: Lukac, Bilal, Aykut, Barbosa, Onur, Bokila, Musa, Bora, Zeki, Kadir


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho


Yedekler: Volkan, Attamah, Adebayor, Elia, Napoleoni, Demba Ba, Soner, Jojic, Uğur, Gökhan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Epureanu (dk. 32), Robinho (dk. 40) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Mossoro (Medipol Başakşehir), Serginho, Rotman, Lopes (Akhisarspor)

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